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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.


Galatasaray, bir günlük iznin ardından 16 Ocak Pazartesi saat 13.00'te yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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