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Galatasaray, Alanyaspor'a kaybetmiyor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 7 maçı da kaybetmedi.

Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.


Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 7. kez karşılaştı. Resmi maçlarda bugüne kadar rakibine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da bunu sürdürdü. Aslan böylece rakibine karşı 6 galibiyetini aldı. Geride kalan 1 karşılaşmada berabere sona erdi.


Söz konusu maçlarda Galatasaray 21 gol kaydederken, Alanyaspor 6 kez gol sevinci yaşadı.

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