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Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile üç yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:


"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.


2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti


2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti


2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti"

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