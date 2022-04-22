İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 34.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma ve pas istasyonuyla başladı. Çalışma, pozisyon oyunuyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada hücum aksiyonları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.


Galatasaray, Altay maçı için son antrenmanını yarın 11.00'de yaptıktan sonra 15.15'te özel bir uçakla İzmir'e gidecek.

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