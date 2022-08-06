Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanın ardından Bafetimbi Gomis'in doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, bugün Antalya'ya hareket edecek ve Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.45'te FT Antalyaspor'a konuk olacak.