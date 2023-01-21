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Galatasaray - Antalyaspor maçını 47 bin 33 taraftar izledi

Galatasaray-Antalyaspor maçını Nef Stadyumu’nda 47 bin 33 taraftar takip etti.

Galatasaray-Antalyaspor maçını Nef Stadyumu'nda 47 bin 33 taraftar takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 47 bin 33 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.


Galatasaray'da Hatayspor maçındaki tezahüratlardan dolayı tribünlerde 40 blok, toplam 20 bin 15 taraftar bu maç için ceza almıştı.

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