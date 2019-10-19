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Galatasaray ara vermeden başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından oyunsal formda dar alan pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.


Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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