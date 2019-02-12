Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda bireysel core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra çalışmaya Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda topla ısınma ile devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Mariano, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise saat 15.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.