Galatasaray, Avrupa'da bu sezon 14 maça çıktı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'a 2-1 mağlup oldu ve elendi. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile bu sezon Avrupa kupalarında 14. karşılaşmasına çıktı. Aslan söz konusu maçlarda 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.

Galatasaray bu karşılaşma haricinde bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa Ligi'nde de tek yenilgisini de Barcelona karşısında aldı.