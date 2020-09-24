Galatasaray, Avrupa'da tur atladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3.
Ön Eleme Turu'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0'lık skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ taraftan Linnes yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Ömer Bayram Diagne'ye pasını aktardı. Diagne'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Povasec'ten döndü. Dönen topa Diagne'nin tekrar yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
53. dakikada sağ taraftan Feghouli yerden arka direğe pasını verdi. Topla buluşan Babel'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
65. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Posavec'te kaldı.
75. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Diagne'nin düzelterek yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Posavec kornere çeldi.
77. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emre Taşdemir yerden içeriye ortasında kale önünde Belhanda'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
86. dakikada Marcao'nun sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde boş durumda bulunan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Craig Leigh Pewson, Lee Betts, Ian Hussin
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Elabdellaoui dk. 80 ?), Taylan, Feghouli (Emre Kılınç dk. 89 ?), Etebo, Ömer (Belhanda dk. 71), Babel, Diagne
Yedekler: Okan, Falcao, Luyindama, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi (Atanasov dk. 85 ?), Caktas, Juric (Nejasmic dk. 74), Jairo, Gyursco (Krekovic dk. 84 ?), Diamantakos
Yedekler: Ljubic, Dimitrov, Todorovic
Teknik Direktör: Hari Vukas
Goller: Belhanda (dk. 77), Babel (dk. 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mujakic, Diamantakos (Hajduk Split), Ömer Bayram (Galatasaray)