Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları çerçevesinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki ikinci günü çift antrenmanla geçirdi.

Sabah, iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenman ise ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar devam eden bölümde şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise taktiksel antrenman yapıldı.

Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.