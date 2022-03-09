Galatasaray, Barcelona deplasmanında

Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Barça ile 8 kez karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile yer aldığı E Grubu'nda 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanyol ekibi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile birlikte olduğu E Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 7 puanla üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Barça, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda da Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorla geçerek son 16 turuna kaldı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

9. randevu

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 8 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

İki takım son olarak 13 Kasım 2002 tarihinde Camp Nou'da karşılaştı ve Barcelona 3-1'lik skorla kazandı.

Avrupa kupalarında 301. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 300 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 80 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

İspanyollarla 33 kez karşılaştı

Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 33 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 33 müsabakada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

Bu sezon Avrupa'da 12 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 12 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 5 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İtalya'da karşılaştığı Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

İki takımda da oynamış 6 futbolcu var

Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş 6 futbolcu bulunuyor. Bugüne kadar iki takımda da Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan ve son olarak Inaki Pena oynadı.

Torrent'in ilk Avrupa maçında rakip eski takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılılar ile ilk Avrupa kupası maçına eski takımı Barcelona karşısında çıkacak. Torrent, Barça'da daha önce Teknik Direktör Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

Devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan kaleci Inaki Pena da ilk kez Barça'ya karşı rakip olacak.

Galatasaray'da Barcelona mücadelesi öncesinde Arda Turan dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Benoit Bastien düdük çalacak

Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jeremie Pignard olacak. VAR'ın başında Delajod Willy, AVAR'da da Benoit Millot yer alacak.