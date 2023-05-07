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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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