Galatasaray - Başakşehir maçını 47 bin 708 taraftar izledi

Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve liderliğine devam etti. Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.

Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.