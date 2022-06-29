Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, Büyükekşi'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden dolayı Mehmet Büyükekşi'ye başarı dilerken, Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'e aynı temennide bulundu.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek'e üzerinde ismi yazılı A Milli Takım forması takdim etti.