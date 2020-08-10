İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı’nda oyunculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda oyunculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti.


Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda yedi oyuncu, yeni sezon öncesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Basketbolculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.