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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.


İdman, yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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