Galatasaray - Benfica maçını Manzano yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynayacağı Benfica maçının hakemleri açıklandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacakken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.