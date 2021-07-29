Galatasaray, Berkan Kutlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Berkan Kutlu ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna dek geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"25.01.1998 doğum tarihli profesyonel futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."