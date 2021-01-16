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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig’in 19.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef galip gelerek, 2 puan gerisinde olan rakibini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturmak.


Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde 33 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan siyah-beyazlıları geçerek maç fazlasıyla liderliğe geçmek istiyor.



Ligin en az gol yiyen takımı


Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.



Mbaye Diagne'den 9 gol


Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.



Deplasman karnesi


Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.



İki futbolcu sınırda


Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi halinde Denizlispor mücadelesinde cezalı durumda olacak.


Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olayda yaralanan Omar Elabdellaoui derbide olmayacak.



Muslera kadroda olabilir


Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın derbide kadroya girmesi bekleniyor. Muslera, geçtiğimiz sezon 14 Haziran 2020 tarihinde ligin 27. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Deneyimli kaleci, Hafta içi ilk kez takımla çalışmalara başladı.

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