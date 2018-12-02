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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında yine kazanamadı

Beşiktaş deplasmanında en son 4 Ocak 2015’te Süper Lig’de oynanan maçı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan da 3 puanla ayrılamadı.

Beşiktaş deplasmanında en son 4 Ocak 2015'te Süper Lig'de oynanan maçı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan da 3 puanla ayrılamadı.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 2-0'lık skorla galip gelmişti. O maçtan sonra Kartal ile 4 kez karşılaşan Aslan, sahadan 3 kez mağlubiyetle, 1 kez de beraberlikle ayrıldı.

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