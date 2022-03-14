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Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu’nda 41 bin 114 biletli seyirci takip etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda 41 bin 114 biletli seyirci takip etti.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 38'e yükseltti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi toplam 41 bin 114 biletli seyirci takip etti.


Taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

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