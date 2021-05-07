Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
20.30 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 A.Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.30 Göztepe - İH Konyaspor: Arda Kardeşler
20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen