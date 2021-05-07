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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.


Süper Lig'in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:



20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler


20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus


20.30 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık


20.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk


20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


20.30 A.Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar


20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır


20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya


20.30 Göztepe - İH Konyaspor: Arda Kardeşler


20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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