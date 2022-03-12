Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına İzmir'de devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe'nin Torasan'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönemindeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-kırmızılı takım, ısınma hareketleri ve çeşitli koşu drilleri gerçekleştirdi. Antrenman farklı istasyonlarda beceri drilleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yarın sabah İzmir'de bir antrenman daha yapacak ve öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.