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Galatasaray, Beziers Angels'a 3-2 mağlup oldu

2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa’nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu.

2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa'nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Halle du Four a Chaux


Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)


Beziers: Brown, August, Terrrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Rochelle (L) (Soto, Romati, Spanou)


Galatasaray: Kosheleva, Sezen, Rykhliuk, Güldeniz, Hazal Selin, Çağla, Gizem (L) (İlkin, Nilay, Beren)


Setler: 25-20, 13-25, 18-25, 25-22, 15-13


Süre: 116 dakika (24, 21, 25, 29, 17)

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