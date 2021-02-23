Galatasaray, Beziers Angels'a 3-2 mağlup oldu

2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa’nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu.
2021 CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Fransa'nın Beziers Angels takımına 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: Halle du Four a Chaux
Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
Beziers: Brown, August, Terrrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Rochelle (L) (Soto, Romati, Spanou)
Galatasaray: Kosheleva, Sezen, Rykhliuk, Güldeniz, Hazal Selin, Çağla, Gizem (L) (İlkin, Nilay, Beren)
Setler: 25-20, 13-25, 18-25, 25-22, 15-13
Süre: 116 dakika (24, 21, 25, 29, 17)