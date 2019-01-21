Galatasaray, Boluspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ilk maçında yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kente hareket etti.

Galatasaray yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında konuk olacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana enerjik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılı kafile saat 15.00'te kara yoluyla Bolu'ya hareket etti. Cimbom, yarın akşam saat 19.45'te başlayacak olan karşılaşma için Bolu'da kampa girecek.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."