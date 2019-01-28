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Galatasaray-Boluspor maçının hakemi Serkan Tokat

Galatasaray’ın, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Serkan Tokat oldu.

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Serkan Tokat oldu.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak.

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