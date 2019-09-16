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Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.


İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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