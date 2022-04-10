Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Cimbom iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy'de de 2-0'lık skorlarla yenildi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.