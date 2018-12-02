Galatasaray bu sezon 4. kez yenildi

Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bunların hepsini dış sahada yaşadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Bu sezon tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşayan Galatasaray, ligde daha önce Trabzonspor, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarında sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Bu maçın ardından Aslan, 24 puanda kaldı.