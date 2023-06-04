Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı

Sarı-kırmızılılar 1990-1991 sezonundan sonra iki maçta sarı-lacivertlileri yenmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki derbiyi de 3-0 kazanan Galatasaray, bu sezon iki maçta da sarı-lacivertlileri mağlup etmiş oldu.

Bu iki derbide Galatasaray rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi.

Galatasaray daha önce 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.