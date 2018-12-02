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Galatasaray, bu sezonki derbilerde 3 puan alamadı

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de çıktığı iki derbidende 3 puanla ayrılamadı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de çıktığı iki derbidende 3 puanla ayrılamadı.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçlar birlikte 2018-2019 sezonunda ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine 3 puan alamadı. Ligde daha önce Türk Telekom Stadyumu'nda Fenebbahçe ile karşılaşan Aslan, 2 öne geçtiğini maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş maçından da yenilgi ile ayrılan Aslan, ligin ilk yarısını derbi galibiyeti alamadan kapatmış oldu.

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