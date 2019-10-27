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Galatasaray bu sezonki ikinci yenilgisini aldı

Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2'sini de deplasmanda yaşadı.


Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Cimbom bu sezon ligin ilk haftasında yine deplasmanda Denizlispor'a kaybetmişti.


Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor'u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.

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