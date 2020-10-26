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Galatasaray: "Bu yol şampiyonluk yolu"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen toplantının ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen toplantının ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu" denildi.


Galatasaray'da, Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından stattan ayrıldılar.


Toplantının ardından sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden 'Kenetlenin başka Galatasaray yok!' başlıklı açıklama yayımlandı. Bugün saat 15.30'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim'in statta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!" ifadeleri kullanıldı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" paylaşımında bulunmuştu.

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