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Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 27.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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