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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını 29 bin 861 taraftar izledi

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.

Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.


Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bu maça da ilgisi oldukça yüksekti. Rizespor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 29 bin 861 biletli seyirci izledi.


Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.

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