Galatasaray, çift antrenmanla günü tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Alanyspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte andan milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alpaslan Öztürk de günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.