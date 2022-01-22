Galatasaray çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı puan kayıplarıyla 27 puanla 13. sırada olan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yaparak, kötü gidişata son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde art arda aldığı kötü sonuçlarla ligin alt sıralarına gerileyen sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılarak puan cetvelinde yukarılara çıkmak istiyor.

Ligde geride kalan 22 müsabakada Galatasaray rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde ise 31 gol gördü. Aslan'ın şu anda -4 gol averajı bulunuyor.

Domenec Torrent'li Galatasaray 2 maçı da kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ikinci maçtan da puan alamadı. Torrent ilk karşılaşmasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2, ikinci müsabakasında da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti.

Son 11 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 11 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk'ün forma giymesi beklenmiyor. Milli takımlarıyla Afrika Kupası'na giden Mustafa Muhammed ile Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşılaşmasında olamayacak.

Kırmızı kart cezası 1 maça inen Taylan Antalyalı ile sarı kart cezasını tamamlayan Berkan Kutlu, görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.