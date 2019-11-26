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Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele etti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.


Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, Brugge taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

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