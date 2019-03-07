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Galatasaray dayanıklılık çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik altıya altı grup oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.


Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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