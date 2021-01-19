Galatasaray, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın tedavilerine devam edildi. Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde sahada çalıştı.

Galatasaray, Denizlispor ile yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.