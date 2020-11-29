Galatasaray deplasmanda bir başka

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı 20 puanın 12'sini deplasmanlarda elde ederken, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar ligde kaydettiği 16 golün 10'unu da dış sahada attı.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray, deplasmanda kazandığı puanlarla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar topladığı 20 puanının 12'sini dış sahada elde etti. Son olarak Çaykur Rizespor'u farklı geçen Aslan, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Türk Telekom Stadyumu'nda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda geçtiğimiz sezon 5, 2018-2019 sezonunda 7, 2017-2018 sezonunda 8, 2016-2017 sezonunda 9 ve 2015-2016 sezonunda da 4 müsabakadan galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızlılar bu sezon ligde ilk 10 haftada 4 galibiyete ulaştı.

Bu sezon ligde dış sahada daha çok kazanan Galatasaray, deplasmanda daha çok atıp, daha az gol yedi. Sarı-kırmızılılar konuk olduğu 5 mücadelede rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Cimbom içeride oynadığı 5 müsabakada ise 6 gol atıp, 4 gol yedi.

Diagne'den iki haftada 4 gol

Kolombiyalı golcü Radamael Falcao'nun yokluğunda hücumda yükü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne son iki haftada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Ligin ilk 8 haftasını boş geçen Senegalli futbolcu, ligdeki ilk golünü geçen hafta Kayserispor karşısında attı. 29 yaşındaki golcü, son olarak Rize karşısında da hat-trick yaptı. UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü bulunan Diagne, takımın en golcüsü konumunda bulunuyor.

Taylan Antalyalı bütün maçlarda 11 oynadı

Sezon başında formayı alan 25 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı, bir daha kaptırmadı. Sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın hepsine 11'de başlayan Antalyalı, takımda en çok süre alan futbolcu konumunda bulunuyor. İkinci sırada ise Marcao var. Brezilyalı futbolcu da bütün maçlara 11 başladı. Rize mücadelesinde ceza sahası dışından gol atan Taylan Antalyalı, 2020-2021 sezonunda ilk kez gol sevinci yaşadı. Antalyalı'nın bu sezon 1 de asisti bulunuyor.

Bu sezon ilk kez 4 gol attı

Galatasaray bu sezon oynadığı 10'u lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşması olmak toplam 13 maçta en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor'a karşı aldı. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, daha önce de Gaziantep FK ve Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri, Hajduk Split ve Medipol Başakşehir'i de 2-0'lık skorla yenmişti.

5 maçtır bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom son olarak 5. haftada evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.