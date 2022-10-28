Galatasaray deplasmandaki 4. galibiyetini aldı

Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki 7. deplasmanına çıkan Galatasaray, dış sahadaki 4. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar ligde 7. deplasman mücadelesine çıktı. Maçtan galip ayrılan Cimbom, bu sonuçla 4. dış saha galibiyetini elde etti. Aslan geride kalan müsabakalarda ayrıca 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.