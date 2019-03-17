Galatasaray deplasmandaki 6. galibiyetini aldı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece dış sahadaki 21. puanını aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray kritik Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Bu sezon aldığı 4 yenilgiyi de deplasmandaki maçlarda yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki 13. dış müsabakasında 6. galibiyetini almış oldu. Cimbom ayrıca 3 kez de berabere kaldı.

Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.