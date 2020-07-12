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Galatasaray, deplasmandaki 6. yenilgisini aldı

Galatasaray, MKE Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig’de deplasmandaki 6.

Galatasaray, MKE Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig'de deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı.


Galatasaray, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe karşısında 3-1'lik skorla almıştı. Son olarak MKE Ankaragücü'ne dış sahada mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra oynadığı 5. müsabakada 3. yenilgisini aldı. Diğer 2 karşılaşmada da berabere kaldı.


Bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. 21 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

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