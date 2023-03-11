Galatasaray, depremzedeler için özel formayla sahada olacak

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak ’Birlikte 1905’ formasıyla çıkacak.
Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak" denildi.