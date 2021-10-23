Galatasaray derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son maçta tam süre alan futbolcular dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ilk olarak pas çalışması yaptı, ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Son bölümde ise interval koşular gerçekleştirildi.

Kendisi için hazırlanan son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda günü takımdan ayrı çalışarak geçirdi.

Arda Turan, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirecek.