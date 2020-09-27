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Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe derbisi için Türk Telekom Stadyumu’na hareket etti.

Galatasaray, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe derbisi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.


Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti. Aslan'ı yaklaşık 200 taraftar uğurladı. Sarı-kırmızılı kafileyi yalnız bırakmayan taraftarların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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