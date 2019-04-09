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Galatasaray derbi startını verdi

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarına başladı.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra sahada çalışan sarı-kırmızılılarda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise 6'ya 6 hedefli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Oyunlar arasında interval koşu yapıldı.


Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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