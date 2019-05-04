Galatasaray, derbiye liderlik motivasyonu ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 60 puanla, 63 puanlı lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Başakşehir'in Sivas deplasmanında berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılılara da liderlik şansı doğdu. Aslan, derbiden galip ayrılması durumunda zirvenin yeni sahibi olacak.

Evinde 34 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı 34 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 29 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray ayrıca derbiden galip ya da beraberlikle ayrılması durumunda sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.

Ligde 16 maçtır yenilmiyor

Lig son olarak deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 16 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 9 kez galip gelirken, 6 maçta da rakipleriyle yenişemedi. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Konyspor ile de berabere kaldı.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir, derbide sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Galatasaray'da dünkü antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Yunan golcü Kostas Mitroglou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığını atlatarak dünkü antrenmanda takımla çalışan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise oynayabilecek duruma geldi.